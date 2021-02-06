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Российский форвард Щербак набрал 2 очка в первом матче за год

09:25
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Нападающий «Техаса» Никита Щербак набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного сезона АХЛ против «Айовы» (8:4). Свою единственную шайбу форвард забросил в пустые ворота при счете 7:4.

Летом 25-летний россиянин вернулся в Северную Америку из «Трактора», подписав долгосрочный контракт с «Техасом», фарм-клубом «Далласа».

В декабре 2019-го года Щербак получил травму руки из-за чего был вынужден пропустить остаток сезона в КХЛ.

Сезон АХЛ начался 5 февраля. Всего в нынешнем розыгрыше турнира примет участие 28 команд.

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