Российский форвард Щербак набрал 2 очка в первом матче за год
09:25
Нападающий «Техаса» Никита Щербак набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного сезона АХЛ против «Айовы» (8:4). Свою единственную шайбу форвард забросил в пустые ворота при счете 7:4.
Летом 25-летний россиянин вернулся в Северную Америку из «Трактора», подписав долгосрочный контракт с «Техасом», фарм-клубом «Далласа».
В декабре 2019-го года Щербак получил травму руки из-за чего был вынужден пропустить остаток сезона в КХЛ.
Сезон АХЛ начался 5 февраля. Всего в нынешнем розыгрыше турнира примет участие 28 команд.
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