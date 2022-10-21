Панарин забросил третью шайбу в сезоне НХЛ

«Рейнджерс» вышли вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе». Счет стал 2:1.

На 10-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Артемий Панарин. Для него это третья шайба в сезоне.