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Сегодня, 14:55

Российский форвард команды USHL Низамеев рассказал о разнице в уровне дисциплины в России и США

Владислав Маслов
Корреспондент
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Российский нападающий клуба юниорской лиги США USHL «Трай-Сити» Артемий Низамеев высказался о разнице в менталитете между русскими и американцами.

«Понял здесь, что нужно надеяться только на себя. Если проигрываешь 1:2, и у твоей команды есть хороший момент, то лучше самому бросить, чем пас отдать. Стал более дисциплинированным в плане тренировок. Здесь многие расслабленные, не так усердно тренируются.

Здесь такой менталитет: ты профессионал, ты должен сам работать, за тобой здесь никто бегать не будет. В первом сезоне меня это расслабило, меня никто не подгонял. На второй год голова включилась, осознал, что надо что-то делать, чтобы улучшать себя. Тут смысл в том, что можно тренироваться сколько угодно, все зависит от твоего желания. У нас, например, нет тренера по физподготовке, мы должны сами заниматься в зале. Нам просто скидывают план, а контроля нет. Кто-то делает, а кто-то нет», — сказал Низамеев «ВсеПроСпорт».

19-летний Низамеев — воспитанник системы челябинского «Трактора». В Северной Америке он выступает с начала текущего сезона.

Источник: ВсеПроСпорт
Хоккей
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 50 34 16 73
2 Каролина 51 31 20 66
3 Нью-Джерси 52 28 24 62
4 Коламбус 50 24 26 55
5 Рейнджерс 50 24 26 52
6 Филадельфия 51 23 28 52
7 Айлендерс 49 22 27 51
8 Питтсбург 52 20 32 48
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 50 30 20 62
2 Флорида 51 29 22 61
3 Оттава 50 26 24 56
4 Бостон 52 25 27 56
5 Тампа-Бэй 49 26 23 55
6 Детройт 50 24 26 53
7 Монреаль 50 24 26 53
8 Баффало 50 19 31 43
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 52 35 17 73
2 Даллас 50 32 18 65
3 Миннесота 50 29 21 62
4 Колорадо 52 29 23 60
5 Сент-Луис 51 23 28 50
6 Юта 49 21 28 49
7 Нэшвилл 48 18 30 43
8 Чикаго 50 16 34 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 50 32 18 67
2 Вегас 51 31 20 67
3 Лос-Анджелес 47 26 21 58
4 Калгари 49 24 25 55
5 Ванкувер 49 22 27 54
6 Анахайм 50 21 29 48
7 Сиэтл 52 22 30 47
8 Сан-Хосе 53 15 38 36
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Тампа-Бэй – Чикаго
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Рейнджерс – Каролина
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Баффало – Бостон
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Айлендерс – Колорадо
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