Марченко реализовал большинство в матче против «Рейнджерс»

«Коламбус» сократил отставание в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».

Российский нападающий Кирилл Марченко на 12-й минуте встречи реализовал большинство «Блю Джэкетс». Для него этот гол стал 20-м в текущем сезоне.

Ворота «Рейнджерс» в этой встрече защищает российский голкипер Игорь Шестеркин.