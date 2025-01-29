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Сегодня, 16:10

Российский форвард клуба USHL Низамеев удивился большому количеству драк на льду в Северной Америке

Владислав Маслов
Корреспондент
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Российский нападающий клуба юниорской лиги США USHL «Трай-Сити» Артемий Низамеев рассказал о драках в американских лигах.

«Тут любят подраться. Почти всегда есть стычки, которые могут доходить до драк. Но я еще ни разу не участвовал. Всегда думаю о том, что если получу удаление, то у меня не будет возможности забить гол или отдать пас.

Иногда замечаю, что соперники нацелены на меня, хотят где-то пожестче сыграть, где-то подловить. Могу отвернуться от шайбы, повернуть голову и увидеть, как на меня летит двухметровая дылда. Выглядит так, как будто хотят прибить», — сказал Низамеев «ВсеПроСпорт».

19-летний Низамеев — воспитанник системы «Трактора», он выступает в Северной Америке с лета 2024 года.

Источник: ВсеПроСпорт
Хоккей
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 50 34 16 73
2 Каролина 51 31 20 66
3 Нью-Джерси 52 28 24 62
4 Коламбус 50 24 26 55
5 Рейнджерс 50 24 26 52
6 Филадельфия 51 23 28 52
7 Айлендерс 49 22 27 51
8 Питтсбург 52 20 32 48
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 50 30 20 62
2 Флорида 51 29 22 61
3 Оттава 50 26 24 56
4 Бостон 52 25 27 56
5 Тампа-Бэй 49 26 23 55
6 Детройт 50 24 26 53
7 Монреаль 50 24 26 53
8 Баффало 50 19 31 43
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 52 35 17 73
2 Даллас 50 32 18 65
3 Миннесота 50 29 21 62
4 Колорадо 52 29 23 60
5 Сент-Луис 51 23 28 50
6 Юта 49 21 28 49
7 Нэшвилл 48 18 30 43
8 Чикаго 50 16 34 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 50 32 18 67
2 Вегас 51 31 20 67
3 Лос-Анджелес 47 26 21 58
4 Калгари 49 24 25 55
5 Ванкувер 49 22 27 54
6 Анахайм 50 21 29 48
7 Сиэтл 52 22 30 47
8 Сан-Хосе 53 15 38 36
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Вегас – Даллас
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