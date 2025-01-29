Российский форвард клуба USHL Низамеев признался, что хотел вернуться в Россию
Российский нападающий клуба юниорской лиги США USHL «Трай-Сити» Артемий Низамеев признался, что его посещали мысли о возвращении на родину.
«Неудачный первый год в Америке? В конце [своего последнего] сезона МХЛ перед отъездом я себя хорошо показал. Мне казалось, что я нашел свою игру, на предсезонке стал лучшим снайпером... И вроде бы в первых играх все было нормально, потом случилась микротравма и меня перестали выпускать. Я играл в четвертом звене, был 13-м нападающим. Это очень сильно сказывалось на мне. Я психовал, хотел, чтобы меня обменяли в другой клуб. Но это было такой закалкой. В любой же команде я буду начинать с низов. Приеду в НХЛ — я же не буду сразу в первом-втором звене.
Меня не хотели обменивать, потому что сказали, что видят во мне хоккеиста, и что на следующий сезон я буду иметь намного больше игрового времени. Мысли о возвращении? Да, конечно. Когда психуешь, и не такие мысли приходят. И вернуться хотелось, и много чего еще», — цитирует игрока «ВсеПроСпорт».
19-летний Низамеев — воспитанник системы «Трактора», он выступает в Северной Америке с лета 2022 года. В прошлом сезоне USHL он набрал 14 очков в 52 матчах.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|50
|34
|16
|73
|2
|Каролина
|51
|31
|20
|66
|3
|Нью-Джерси
|52
|28
|24
|62
|4
|Коламбус
|50
|24
|26
|55
|5
|Рейнджерс
|50
|24
|26
|52
|6
|Филадельфия
|51
|23
|28
|52
|7
|Айлендерс
|49
|22
|27
|51
|8
|Питтсбург
|52
|20
|32
|48
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|50
|30
|20
|62
|2
|Флорида
|51
|29
|22
|61
|3
|Оттава
|50
|26
|24
|56
|4
|Бостон
|52
|25
|27
|56
|5
|Тампа-Бэй
|49
|26
|23
|55
|6
|Детройт
|50
|24
|26
|53
|7
|Монреаль
|50
|24
|26
|53
|8
|Баффало
|50
|19
|31
|43
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|52
|35
|17
|73
|2
|Даллас
|50
|32
|18
|65
|3
|Миннесота
|50
|29
|21
|62
|4
|Колорадо
|52
|29
|23
|60
|5
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|50
|6
|Юта
|49
|21
|28
|49
|7
|Нэшвилл
|48
|18
|30
|43
|8
|Чикаго
|50
|16
|34
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|50
|32
|18
|67
|2
|Вегас
|51
|31
|20
|67
|3
|Лос-Анджелес
|47
|26
|21
|58
|4
|Калгари
|49
|24
|25
|55
|5
|Ванкувер
|49
|22
|27
|54
|6
|Анахайм
|50
|21
|29
|48
|7
|Сиэтл
|52
|22
|30
|47
|8
|Сан-Хосе
|53
|15
|38
|36
|29.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Чикаго
|1 : 4
|29.01
|03:00
|
Рейнджерс – Каролина
|0 : 4
|29.01
|03:00
|
Баффало – Бостон
|7 : 2
|29.01
|03:00
|
Монреаль – Виннипег
|1 : 4
|29.01
|03:30
|
Айлендерс – Колорадо
|5 : 2
|29.01
|05:00
|
Калгари – Вашингтон
|1 : 3
|29.01
|06:00
|
Вегас – Даллас
|3 : 4 ОТ
|29.01
|06:00
|
Сиэтл – Анахайм
|4 : 6