Российский форвард Голышев рассказал, как его обманули в клубе из Нью-Йорка в НХЛ

Российский нападающий Анатолий Голышев рассказал в интервью «СЭ», как его обманули в «Айлендерс». Форвард в ближайшее время подпишет контракт с «Автомобилистом»

— Поняли, когда начались неприятности?

— В том-то и дело, что нет. В тренировочном лагере все было отлично. Меня постоянно хвалили, отмечали качество игры. Да и я чувствовал себя отлично. Но перед началом сезона отправили в АХЛ. При этом опять же заверили, что я в «Бриджпорте» совсем ненадолго, буквально на пару матчей, а потом меня сразу поднимут. Надо, мол, поработать, потерпеть. Я верил.

— И зря?

— Так меня постоянно кормили обещаниями. И при этом на деле все было совсем не то, что мне говорили. Например, в «Бриджпорте» я почему-то был не игроком первого звена, а находился в третьей или четвертой тройке. У меня было совсем мало времени, не выпускали в неравных составах. Немного не понимал, почему такое отношение, ведь в «Айлендерс» продолжали твердить, что я первый, кого они вызовут из фарм-клуба.

— Тяжело, когда так обманывают в клубе.

— И я все равно не сдавался. По-настоящему глаза открылись только совсем недавно. Вы слышали, что у клуба возникли серьезные проблемы из-за того, что несколько игроков попали в ковид-протокол?

— Конечно.

— Из фарм-клуба стали поднимать игроков. И вдруг оказалось, что я вовсе не первый в списке и даже не второй. Меня подняли третьим. Ну ладно, думаю. Тем более после первых тренировок уже все шло к тому, что дебютирую в НХЛ против «Рейнджерс». Утром на раскатке все было отлично, днем я хорошо отдохнул, а вечером приехал на арену и стал готовиться к игре. Мотаю клюшку, а потом случайно бросаю взгляд на состав, который вывесили тренеры. А меня там нет. Думал ошибка, так как в раздевалке висит игровая майка. Еще говорю Илье Сорокину, мол, смотри, что происходит. Он удивлен не меньше, чем я. В раздевалку заходит тренер и говорит, что сегодня я пропускаю встречу. Выхожу на разминку, а потом иду в зал.

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