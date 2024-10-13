Мичков набрал первое очко в НХЛ

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков набрал первое очко в НХЛ.

19-летний россиянин сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата с «Калгари» (3:6). Мичков ассистировал Трэвису Конечны в концовке третьего периода.

Российский нападающий провел второй матч в НХЛ. Он был выбран «Флайерз» под 7-м номером на драфте НХЛ-2023.