Хоккей
НХЛ

Сегодня, 18:10

Малкин — про возможный обмен из «Питтсбурга»: «Не представляю себя в другой майке»

Алина Савинова
Евгений Малкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин оценил вероятность своего обмена из клуба.

Хоккеист дебютировал за «Пингвинз» в 2006 году и провел в команде всю карьеру в НХЛ. Контракт 39-летнего нападающего с клубом рассчитан до конца сезона-2025/26.

«Когда сезон закончится, если мы поговорим... Там много мелочей. Как команда будет играть, вдруг она не будет попадать в плей-офф и будут большие обмены. Конечно, я себя не представляю в другой майке. Ни во «Флориде», ни где-то в «Колорадо». Люблю Питтсбург, люблю болельщиков. Хочу закончить карьеру в «Питтсбурге», — приводит RG слова Малкина.

Вместе с «Питтсбургом» россиянин трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017 годы). В сезоне-2025/26 он принял участие в 19 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забил 5 голов и сделал 18 результативных передач. Всего в НХЛ на счету Малкина 1369 (519+850) очков в 1232 играх.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
  • 1~18

    Если уходить в 40 лет, то только на заслуженный отдых.

    18.11.2025

  • тихоновнавсегда

    А что есть предопосылки?

    18.11.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Нью-Джерси 18 13 5 27
    2 Каролина 19 13 6 27
    3 Питтсбург 19 10 9 24
    4 Айлендерс 19 10 9 22
    5 Коламбус 19 10 9 22
    6 Рейнджерс 20 10 10 22
    7 Филадельфия 18 9 9 21
    8 Вашингтон 19 9 10 20
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Бостон 21 12 9 24
    2 Детройт 19 11 8 23
    3 Монреаль 19 10 9 23
    4 Оттава 19 9 10 22
    5 Флорида 19 10 9 21
    6 Тампа-Бэй 18 9 9 20
    7 Торонто 19 8 11 18
    8 Баффало 19 7 12 18
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 19 13 6 31
    2 Даллас 19 12 7 27
    3 Виннипег 18 11 7 22
    4 Чикаго 18 9 9 22
    5 Юта 19 10 9 22
    6 Миннесота 20 9 11 22
    7 Сент-Луис 19 6 13 16
    8 Нэшвилл 20 6 14 16
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 19 12 7 25
    2 Лос-Анджелес 20 10 10 24
    3 Сиэтл 18 9 9 23
    4 Вегас 18 8 10 22
    5 Эдмонтон 21 9 12 22
    6 Ванкувер 21 9 12 20
    7 Сан-Хосе 19 8 11 19
    8 Калгари 20 5 15 13
    Результаты / календарь
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    23.11
    18.11 03:00 Флорида – Ванкувер 8 : 5
    18.11 03:00 Вашингтон – Лос-Анджелес 2 : 1
    18.11 03:00 Баффало – Эдмонтон 5 : 1
    18.11 03:00 Бостон – Каролина 1 : 3
    18.11 03:30 Коламбус – Монреаль 4 : 3 Б
    18.11 06:00 Анахайм – Юта 3 : 2 ОТ
    Все результаты / календарь

