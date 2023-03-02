Костин забросил 10-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Эдмонтон» довел счет до крупного в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто». После двух периодов на табло — 5:1.

В конце второго периода голом отметился российский нападающий Клим Костин. Для него эта шайба стала 10-й в текущем сезоне.

Также в этой встрече на счету Костина одна голевая передача.