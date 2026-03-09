Панарин забросил вторую шайбу за «Лос-Анджелес»

Российский форвард «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

34-летний хоккеист забил в первом периоде с передачи Самуэля Хелениуса. Для Панарина эта шайба стала второй за «Кингз» и 21-й в сезоне-2025/26.

В начале февраля россиянин был обменян из «Рейнджерс» в «Лос-Анджелес». В 7 матчах за новую команду Панарин набрал 7 (2+5) очков. За «Рейнджерс» в этом сезоне нападающий провел 52 игры, в которых заработал 57 (19+38) результативных баллов.

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