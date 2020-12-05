Российский чемпион НХЛ о травме: «Не мог даже выдавить зубную пасту из тюбика»

Бывший нападающий «Нью-Джерси», трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин в интервью «СЭ» вспомнил свои травмы, которые могли поставить крест на его карьере.

- В вашей карьере были две серьезные травмы (колено и кисть). Пять лет вы отыграли практически без связок...

— С коленом у меня не заладилось еще в 1993-м. Годом ранее меня задрафтовал «Нью-Джерси», а затем я полетел в США на медобследование. Ничего серьезного тогда у меня не нашли, но потом именно на этом колене я повредил связки. Стало понятно, что нужна операция. На восстановление потребовалось бы около шести месяцев. Был риск пропустить весь сезон, а этого не хотелось. Мне предложили сделать пластиковый наколенник.

К счастью, я смог играть с ним и делал это на протяжении нескольких лет. Прооперировали меня только в начале 2000-х. Сейчас от мениска практически ничего не осталось. Я даже бегать толком не могу. К сожалению, травмы — это часть профессионального спорта. Кому-то везет, а кому-то нет. Приходилось тогда дополнительно работать. Летом уделял больше внимания стабильности колена и следил за его состоянием.

Ну а кисть я сломал как раз перед плей-офф в 2003 году. Только восстановился после операции на колено и неудачно столкнулся в матче со своим же игроком. Мне сделали операцию и вставили в руку спицы. Шесть недель мне нельзя было даже потеть, потому что могло пойти заражение. Восстанавливать кисть оказалось в десять раз больнее и труднее. Мышцы полностью атрофировались, и я даже не мог зубную пасту выдавить из тюбика. Тем не менее, во втором раунде плей-офф вышел на лед и помог команде. Хотя играть было очень нелегко.

(Андрей Жданюк)

Полностью интервью с Сергеем Брылиным можно прочитать здесь.