Василевский и Шестеркин вошли в топ-4 вратарей по победам в сезоне НХЛ

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин сделал 26 сэйвов в матче против «Сиэтла» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ. Голкипер одержал 23-ю победу в этом сезоне — он входит в топ-4 наряду с Джейком Эттинджером из «Далласа» и Мартином Джонсом из «Сиэтла».

Лидирует в списке вратарь «Бостона» Линус Улльмарк — 26 побед.

Второе место у голкипера «Тампы» Андрея Василевского и вратаря «Виннипега» Коннора Хеллибака — 24 победы.