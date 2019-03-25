22:53 | Хоккей — НХЛ

Российские игроки "Вашингтона" окружили Трампа во время фото с президентом

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"Вашингтон" посетил Белый дом и встретился с президентом США Дональдом Трампом. В прошлом сезоне команда стала победителем Кубка Стэнли.

 

Фото главы государства с хоккеистами в своем Твиттере опубликовал хранитель Зала славы хоккея Филип Притчард. На фотографии ближе всех к Трампу стали российские игроки "Кэпиталз" Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Ранее по политическим мотивам игроки "Кэпиталз" Брэйден Холтби, Деванте Смит-Пелли и Бретт Коннолли отказались посещать Белый дом из-за несогласия с политикой президента.

Напомним, в прошлом сезоне 33-летний Александр Овечкин впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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