Российские игроки "Вашингтона" окружили Трампа во время фото с президентом

"Вашингтон" посетил Белый дом и встретился с президентом США Дональдом Трампом. В прошлом сезоне команда стала победителем Кубка Стэнли.
A great team smile #StanleyCup @Capitals @WhiteHouse @NHL @HockeyHallFame pic.twitter.com/9QYjcyvdNT– Philip Pritchard (@keeperofthecup) 25 марта 2019 г.
Фото главы государства с хоккеистами в своем Твиттере опубликовал хранитель Зала славы хоккея Филип Притчард. На фотографии ближе всех к Трампу стали российские игроки "Кэпиталз" Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.
Ранее по политическим мотивам игроки "Кэпиталз" Брэйден Холтби, Деванте Смит-Пелли и Бретт Коннолли отказались посещать Белый дом из-за несогласия с политикой президента.
Напомним, в прошлом сезоне 33-летний Александр Овечкин впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли.
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