Бучневич стал пятым за 20 лет игроком «Сент-Луиса» с 40+ передача в двух сезонах НХЛ подряд
Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился голом и передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (6:7).
Таким образом, россиянин сделал в этом сезоне 40 результативных передач. Бучневич стал пятым игроком «Сент-Луиса» за последние 20 лет с 40 и более передачами в двух сезонах НХЛ подряд.
Ранее такой результат показывали Роберт Томас (сезоны-2021/22 — 2022/23), Райан О`Райлли (2018/19 — 2019/20), Даг Уэйт (2002/03 — 2003/04) и Павол Демитра (2001/02 — 2002/03).
В прошлом розыгрыше «регулярки» Бучневич набрал 76 (30+46) очков в 73 матчах. В этом сезоне его показатели — 64 (24+40) очка в 58 играх.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|72
|47
|25
|103
|2
|Нью-Джерси
|73
|46
|27
|100
|3
|Рейнджерс
|73
|43
|30
|96
|4
|Айлендерс
|74
|37
|37
|83
|5
|Питтсбург
|73
|36
|37
|82
|6
|Вашингтон
|74
|34
|40
|76
|7
|Филадельфия
|72
|28
|44
|68
|8
|Коламбус
|72
|23
|49
|53
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|73
|57
|16
|119
|2
|Торонто
|73
|44
|29
|97
|3
|Тампа-Бэй
|74
|42
|32
|90
|4
|Флорида
|73
|36
|37
|79
|5
|Баффало
|72
|35
|37
|76
|6
|Оттава
|73
|35
|38
|75
|7
|Детройт
|72
|31
|41
|71
|8
|Монреаль
|73
|29
|44
|64
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|73
|42
|31
|93
|2
|Колорадо
|72
|43
|29
|92
|3
|Даллас
|73
|39
|34
|92
|4
|Виннипег
|74
|41
|33
|85
|5
|Нэшвилл
|72
|36
|36
|80
|6
|Сент-Луис
|73
|33
|40
|72
|7
|Аризона
|74
|27
|47
|67
|8
|Чикаго
|73
|24
|49
|54
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|73
|46
|27
|98
|2
|Лос-Анджелес
|73
|43
|30
|96
|3
|Эдмонтон
|73
|41
|32
|91
|4
|Сиэтл
|72
|40
|32
|88
|5
|Калгари
|74
|33
|41
|81
|6
|Ванкувер
|73
|34
|39
|73
|7
|Анахайм
|73
|23
|50
|56
|8
|Сан-Хосе
|73
|19
|54
|53
|27.03
|00:00
|
Каролина – Бостон
|3 : 4 Б
|27.03
|01:00
|
Чикаго – Ванкувер
|2 : 4
|27.03
|01:00
|
Нэшвилл – Торонто
|2 : 3
|27.03
|05:30
|
Лос-Анджелес – Сент-Луис
|7 : 6
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|73
|139
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|71
|112
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|74
|102
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|73
|60
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|73
|51
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|72
|48
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|44
|1.92
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|34
|1.97
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|32
|2.21