Кучеров возглавил рейтинг лучших вингеров НХЛ по версии NHL Network

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Телесеть NHL Network составила рейтинг из 20 лучших вингеров НХЛ прямо сейчас.

Возглавил Топ-20 российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров. Второе место занимет Мэтью Ткачак из «Флориды», а замыкает тройку Микко Рантанен из «Колорадо».

Также в список вошли россияне Кирилл Капризов («Миннесота»), занявший 7-е место, и Александр Овечкин («Вашингтон») — 19-е.