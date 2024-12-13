Кучеров признан первой звездой матча «Калгари» — «Тампа»

НХЛ объявила звезд матча «Калгари» — «Тампа» (3:8) в регулярном чемпионате НХЛ.

Лучшим игроком встречи признан нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров, который набрал 6 (1+5) очков.

Второй звездой матча стал его одноклубник Джейк Гюнцель — автор хет-трика. Третьей звездой матча признан форвард «Тампы» Брейден Пойнт, на счету которого 4 (1+3) очка.