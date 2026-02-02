Кучеров повторил достижение Маккиннона и Макдэвида в этом сезоне НХЛ

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голом и тремя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (6:5 Б).

Как сообщает пресс-служба лиги, этот матч стал для 32-летнего россиянина пятым в сезоне-2025/26 с четырьмя набранными очками. Он третий игрок в нынешнем сезоне с таким показателем. По пять игр с четырьмя очками также провели Коннор Макдэвид («Эдмонтон») и Нэйтан Маккиннон («Колорадо»).

Всего в этом сезоне российский форвард набрал 86 (28+58) очков в 49 проведенных матчах при показателе полезности «+28».

Ранее Кучеров был признан первой звездой января в НХЛ.