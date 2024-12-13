Мичков едва не забил лакросс-гол в матче «Филадельфия» — «Детройт»

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков совершил попытку забить лакросс-гол в матче с «Детройтом» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

В одном из эпизодов 20-летний россиянин оказался за воротами «Ред Уингз», но его попытка занести шайбу в створ оказалась неудачной.

В этом сезоне НХЛ Мичков провел 28 матчей и набрал 27 (11+16) очков.