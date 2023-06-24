Россиянин Комаров объяснил, почему уехал в юниорскую Лигу Квебека
Защитник «Квебек Ремпартс» Всеволод Комаров в интервью «СЭ» объяснил, почему после сезона-2020/21 подписал контракт с клубом юниорской Лиги Квебека.
— Почему два года назад вы решили уехать в Лигу Квебека?
— Мне предложили поехать в Квебек. Обсуждали с семьей мое будущее и решили согласиться. Хоккей в Канаде быстрее и больше приближен к НХЛ. Так легче выйти на драфт. Но главное, что хоккей в Лиге Квебека больше похож на НХЛ.
— Ваш агент говорил, что вы ехали в команду, чтобы поработать с Патриком Руа. Это так?
— Да. У него играло много русских. Он хорошо к ним относился. Мы с ним хорошо поговорили — сразу решили, что поедем в «Квебек».
— Как проявлялось хорошее отношение к русским?
— Патрик ко всем относится одинаково. Никого не разделяет. Хорошее отношение касается еще и болельщиков. Бывало, на игры приносили плакаты на русском в честь меня, — сказал Комаров «СЭ».
Полностью интервью Всеволода Комарова читайте на сайте «СЭ».
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
|4 - 1
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|14.06
|03:00
|
Вегас – Флорида
|9 : 3