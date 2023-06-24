Россиянин Комаров объяснил, почему уехал в юниорскую Лигу Квебека

Защитник «Квебек Ремпартс» Всеволод Комаров в интервью «СЭ» объяснил, почему после сезона-2020/21 подписал контракт с клубом юниорской Лиги Квебека.

— Почему два года назад вы решили уехать в Лигу Квебека?

— Мне предложили поехать в Квебек. Обсуждали с семьей мое будущее и решили согласиться. Хоккей в Канаде быстрее и больше приближен к НХЛ. Так легче выйти на драфт. Но главное, что хоккей в Лиге Квебека больше похож на НХЛ.

— Ваш агент говорил, что вы ехали в команду, чтобы поработать с Патриком Руа. Это так?

— Да. У него играло много русских. Он хорошо к ним относился. Мы с ним хорошо поговорили — сразу решили, что поедем в «Квебек».

— Как проявлялось хорошее отношение к русским?

— Патрик ко всем относится одинаково. Никого не разделяет. Хорошее отношение касается еще и болельщиков. Бывало, на игры приносили плакаты на русском в честь меня, — сказал Комаров «СЭ».

В начале июня «Квебек» разгромил «Сиэтл Тандербердс» в финале Мемориального кубка (5:0). Комаров забросил победную шайбу.

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