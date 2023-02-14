Капризов — первый игрок «Миннесоты» за последние 15 лет с 30+ шайбами в двух сезонах подряд

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (1:2 Б).

Таким образом, нападающий оформил свою 30-ю шайбу в этом сезоне и стал первым игроком «Уайлд» за последние 15 лет с 30 или более голами в двух сезонах подряд.

Ранее такого результата в составе клуба добивались Мариан Габорик и Брайан Ролстон — оба в сезонах-2005/06 и 2006/07).

У Капризова в этом сезоне 63 (30+33) очка в 53 матчах.