Россиянин Гущин признан лучшим игроком недели в АХЛ

Форварда «Сан-Хосе Барракуда» Даниила Гущина признали лучшим игроком недели в АХЛ, сообщается на сайте лиги.

23-летний россиянин набрал 7 (4+3) очков в трех матчах АХЛ на прошедшей неделе.

Всего в текущем сезоне в активе Гущина 42 (25+17) очка в 45 матчах АХЛ. «Сан-Хосе» выбрал нападающего под 76-м номером драфта НХЛ в 2020 году.