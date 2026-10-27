Россиянин Гридин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Российский нападающий «Калгари» Матвей Гридин признан первой звездой игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

В ночь на 27 октября по московскому времени «Калгари» дома обыграл «Торонто» со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Гридин впервые в карьере оформил дубль в лиге и отметился результативной передачей.

В текущем сезоне российский форвард провел 11 матчей и набрал 8 (4+4) очков.

Второй звездой дня стал защитник «Лос-Анджелеса» Дрю Даути, который забросил шайбу и сделал две результативные передачи в матче против «Рейнджерс» (6:3).

Третьей звездой признан чешский вратарь «Детройта» Михал Постава. Голкипер отразил 25 бросков в игре с «Эдмонтоном» (4:3 Б).