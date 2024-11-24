Георгиев вошел в топ-5 по победам среди вратарей в истории «Колорадо»

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев сделал 27 сейвов в победном матче с «Флоридой» (7:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

Российский голкипер одержал 84-ю победу в составе «Эвеланш» и сравнялся по этому показателю со Стефаном Фисе (включая матчи за «Квебек Нордикс»). Они занимают пятое место в истории клуба.

Лидирует в списке Патрий Рой — 262 победы. На втором месте Семен Варламов — 183.