Россиянин Георгиев сыграет против «Бостона». Это первая игра после конфликта с Деанджело

Россиянин Александр Георгиев займет место в воротах «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона», сообщает официальный сайт клуба.

Для него эта игра будет первой после встречи с «Питтсбургом» (4:5 ОТ).

После матча с «Пингвинз» у Георгиева произошел конфликт с защитником Энтони Деанджело, после чего последний был отстранен от состава.

В нынешнем сезоне Георгиев провел четыре матча, пропуская в среднем 3,27 шайбы при 88,6 процента отраженных бросков.