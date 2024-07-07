Замула подписал двухлетний контракт с «Филадельфией»

Защитник Егор Замула подписал двухлетний контракт с «Филадельфией», сообщает пресс-служба клуба.

Среднегодовая зарплата 24-летнего россиянина составит 1,7 миллиона долларов.

В прошлом сезоне Замула провел 66 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 21 (5+16) очко. Всего в лиге на его счету 92 матча и 25 (5+20) очков.