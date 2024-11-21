Россиянин Аскаров дебютирует за «Сан-Хосе» в матче против «Сент-Луиса»
Российский вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса», сообщает пресс-служба команды.
Встреча пройдет в ночь на пятницу на домашней арене «Блюз». Эта игра станет дебютной для 22-летного россиянина в составе «Сан-Хосе» в НХЛ.
Аскаров летом подписал контракт с «Шаркс» и был отправлен в фарм-клуб «акул». В октябре его признали лучшим вратарем АХЛ.
Ранее голкипер выступал за «Нэшвилл», за который провел два матча.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
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|2
|Вашингтон
|18
|13
|5
|27
|3
|Нью-Джерси
|21
|12
|9
|26
|4
|Рейнджерс
|17
|12
|5
|25
|5
|Айлендерс
|19
|7
|12
|19
|6
|Филадельфия
|20
|8
|12
|18
|7
|Питтсбург
|21
|7
|14
|18
|8
|Коламбус
|18
|7
|11
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
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|1
|Торонто
|20
|12
|8
|26
|2
|Флорида
|19
|12
|7
|25
|3
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|4
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|20
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|6
|Оттава
|18
|8
|10
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|7
|Детройт
|18
|7
|11
|16
|8
|Монреаль
|19
|7
|12
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|19
|16
|3
|32
|2
|Миннесота
|18
|12
|6
|27
|3
|Даллас
|18
|12
|6
|24
|4
|Колорадо
|19
|10
|9
|20
|5
|Юта
|18
|7
|11
|17
|6
|Сент-Луис
|20
|8
|12
|17
|7
|Нэшвилл
|20
|6
|14
|15
|8
|Чикаго
|19
|6
|13
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|19
|11
|8
|24
|2
|Калгари
|19
|10
|9
|23
|3
|Лос-Анджелес
|20
|10
|10
|23
|4
|Эдмонтон
|20
|10
|10
|22
|5
|Ванкувер
|18
|9
|9
|21
|6
|Сиэтл
|20
|10
|10
|21
|7
|Анахайм
|18
|8
|10
|18
|8
|Сан-Хосе
|21
|6
|15
|16
Результаты / календарь
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26.11
|21.11
|03:30
|
Торонто – Вегас
|3 : 0
|21.11
|03:30
|
Филадельфия – Каролина
|1 : 4
|21.11
|04:00
|
Даллас – Сан-Хосе
|5 : 2
|21.11
|06:00
|
Сиэтл – Нэшвилл
|3 : 0
|21.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Баффало
|0 : 1
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