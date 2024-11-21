Россиянин Аскаров дебютирует за «Сан-Хосе» в матче против «Сент-Луиса»

Российский вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса», сообщает пресс-служба команды.

Встреча пройдет в ночь на пятницу на домашней арене «Блюз». Эта игра станет дебютной для 22-летного россиянина в составе «Сан-Хосе» в НХЛ.

Аскаров летом подписал контракт с «Шаркс» и был отправлен в фарм-клуб «акул». В октябре его признали лучшим вратарем АХЛ.

Ранее голкипер выступал за «Нэшвилл», за который провел два матча.