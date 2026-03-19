Овечкин стал шестым игроком в НХЛ с 25+ голами за сезон в возрасте 40 лет и старше

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (4:1).

Для 40-летнего россиянина этот гол стал 25-м в сезоне-2025/26. Как сообщает пресс-служба лиги, Овечкин стал шестым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 25 шайб за сезон в возрасте 40 лет и старше. Ранее подобное достижение удавалось лишь Горди Хоу (44 гола в сезоне-1968/69 и 31 гол в сезоне-1969/70), Джонни Бьюсику (36 в сезоне-1975/76), Теэму Селянне (31 в сезоне-2010/11 и 26 в сезоне-2011/12), Яромиру Ягру (27 в сезоне-2015/16) и Дину Прентису (26 в сезоне-1972/73).

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 922 голами. С учетом плей-офф на его счету 999 заброшенных шайб в 1721 матче. По данному показателю россиянин занимает второе место в лиге, уступая 17 голов Уэйну Гретцки.

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