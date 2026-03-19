Овечкин стал шестым игроком в НХЛ с 25+ голами за сезон в возрасте 40 лет и старше
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (4:1).
Для 40-летнего россиянина этот гол стал 25-м в сезоне-2025/26. Как сообщает пресс-служба лиги, Овечкин стал шестым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 25 шайб за сезон в возрасте 40 лет и старше. Ранее подобное достижение удавалось лишь Горди Хоу (44 гола в сезоне-1968/69 и 31 гол в сезоне-1969/70), Джонни Бьюсику (36 в сезоне-1975/76), Теэму Селянне (31 в сезоне-2010/11 и 26 в сезоне-2011/12), Яромиру Ягру (27 в сезоне-2015/16) и Дину Прентису (26 в сезоне-1972/73).
Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 922 голами. С учетом плей-офф на его счету 999 заброшенных шайб в 1721 матче. По данному показателю россиянин занимает второе место в лиге, уступая 17 голов Уэйну Гретцки.
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|1
|1
|2
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|0
|0
|0
|6
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|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|0
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|0
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|0
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|П
|О
|1
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Виннипег
|0
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|0
|0
|4
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
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|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Юта
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|1
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|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|2
|Ванкувер
|1
|1
|0
|2
|3
|Эдмонтон
|1
|0
|1
|1
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|6
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|7
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|8
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|1.10
|02:30
|Торонто – Айлендерс
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|1.10
|02:30
|Филадельфия – Питтсбург
|0 : 7
|1.10
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|Колорадо – Лос-Анджелес
|- : -