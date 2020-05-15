Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров рассказал историю, в которую несколько лет назад угодили родители детской команды ЦСКА-1995.

— Я расскажу сейчас одну историю. Когда нам было по 12-13 лет, то наша команда ЦСКА-95 отправилась на детский турнир в Квебек. Летели из Москвы через Лондон до Монреаля канадской авиакомпанией. Пацаны сгруппировались в одном конце салона и что-то периодически кричали. Еще и половину нашего хоккейного багажа тогда забыли загрузить. С нами летела пара родителей, которые по русской традиции купили виски в Duty-free и распивали их на борту, чего по правилам делать нельзя. В самолете этот напиток стоит дороже. Стюардесса увидела, как разливают виски по стаканчикам, и предупредила, что так делать нельзя. А ещё сломалось кресло, где сидела мама одного из игроков, и она упала прямо на сидевшего сзади от неё человека. Это был американец, начавший кричать и паниковать. Извинилась, вроде все нормально. Прилетаем в Монреаль и к нам в салон врывается канадский ОМОН. Забирают эту маму и человека, пившего виски, и еще второго тренера, о котором стюардесса сказала, что он к ней приставал. Всех троих увели в местный обезьянник и мариновали там 24 часа. Требовали извинений, в противном случае угрожая депортацией. Ещё и всего багажа нет, поэтому в первом матче у нас играло всего 12 человек из 22. Вот какая у них там бюрократия — зашли и спокойно забрали. (Михаил Зислис, Алексей Шевченко)

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