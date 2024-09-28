Россияне Кучеров и Панарин вошли в топ-10 лучших игроков НХЛ по версии TSN
Канадский журнал TSN составил рейтинг топ-10 лучших игроков Национальной хоккейной лиги.
В списке оказались два россиянина: форвард «Тампы» Никита Кучеров расположился на пятом месте, а нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин — на девятом. Рейтинг возглавил канадец Коннор Макдэвид из «Эдмонтона».
Топ-10 лучших игроков НХЛ по версии TSN:
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
2. Натан Маккиннон («Колорадо»)
3. Остон Мэттьюс («Торонто»)
4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)
5. Никита Кучеров («Тампа»)
6. Кейл Макар («Колорадо»)
7. Давид Пастрняк («Бостон»)
8. Куинн Хьюз («Ванкувер»)
9. Артемий Панарин («Рейнджерс»)
10. Микко Рантанен («Колорадо»)
В минувшем сезоне НХЛ 31-летний Кучеров набрал 144 (44+100) очка в 81 матче. На счету 32-летнего Панарина 49 голов и 71 результативная передача в 82 играх.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|4.10
|20:00
|
Баффало – Нью-Джерси
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