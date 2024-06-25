Россияне девять лет подряд выигрывают Кубок Стэнли

Российский голкипер Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко в составе «Флориды» выиграли Кубок Стэнли-2024. В финальной серии «Пантерз» победили «Эдмонтон» (4-3).

Этот сезон стал девятым подряд (с 2016 года), в котором Кубок Стэнли выиграла команда с российскими игроками в составе.

В последний раз главный трофей доставался команде без россиян в 2015 году, когда его обладателем стал «Чикаго».

«Флорида» впервые за 31-летнюю историю франшизы выиграла Кубок Стэнли.