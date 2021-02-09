Рон Хекстолл назначен генеральным менеджером «Питтсбурга»

Новым генеральным менеджером «Питтсбурга» стал Рон Хекстолл, сообщает официальный сайт клуба. Брайан Бурк стал президентом по хоккейным операциям.

The Penguins have named Ron Hextall as general manager and Brian Burke as president of hockey operations.



Full details: https://t.co/gBGqDIMMql pic.twitter.com/0pzDJvwynH — Pittsburgh Penguins (@penguins) February 9, 2021

56-летний Хекстолл — бывший вратарь «Филадельфии» и «Айлендерс». Ранее был ассистентом генерального менеджера «Филадельфии» и «Лос-Анджелеса». 65-летний Бурк — обладатель Кубка Стэнли в качестве генерального менеджера «Анахайма».