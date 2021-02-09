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Рон Хекстолл назначен генеральным менеджером «Питтсбурга»

22:42
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Новым генеральным менеджером «Питтсбурга» стал Рон Хекстолл, сообщает официальный сайт клуба. Брайан Бурк стал президентом по хоккейным операциям.

56-летний Хекстолл — бывший вратарь «Филадельфии» и «Айлендерс». Ранее был ассистентом генерального менеджера «Филадельфии» и «Лос-Анджелеса». 65-летний Бурк — обладатель Кубка Стэнли в качестве генерального менеджера «Анахайма».

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