Романов забросил первую шайбу в плей-офф и вывел «Монреаль» вперед. Видео

Защитник «Монреаля» Александр Романов отличился в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы».

21-летний россиянин забил на 49-й минуте встречи и сделал счет 2:1.

Для Романова это третий матч в плей-офф и первая — в финале Кубка Стэнли. Также россиянин набрал первое очко в плей-офф.

«Тампа» ведет в серии против «Монреаля» (3-0). В случае победы в этой игре «Лайтнинг» выиграют Кубок Стэнли во второй раз подряд.