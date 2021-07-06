Романов забросил первую шайбу в плей-офф и вывел «Монреаль» вперед. Видео
05:28
Защитник «Монреаля» Александр Романов отличился в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы».
21-летний россиянин забил на 49-й минуте встречи и сделал счет 2:1.
Для Романова это третий матч в плей-офф и первая — в финале Кубка Стэнли. Также россиянин набрал первое очко в плей-офф.
MONTREAL IS ROCKING! ?#GoHabsGo | #StanleyCup pic.twitter.com/INgkqje5S1— NHL on NBC Sports (@NHLonNBCSports) July 6, 2021
«Тампа» ведет в серии против «Монреаля» (3-0). В случае победы в этой игре «Лайтнинг» выиграют Кубок Стэнли во второй раз подряд.
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