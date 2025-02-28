Романов забросил 4-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Айлендерс» открыли счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона».

На 17-й минуте первого периода шайбу забросил российский защитник Александр Романов. Для него этой 4-й гол в этом сезоне.

Всего в этом сезоне 25-летний россиянин набрал 17 (4+13) очков в 43 матчах.