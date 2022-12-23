Романов в матче с «Рейнджерс» забросил первую шайбу за «Айлендерс»

Защитник «Айлендерс» Александр Романов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».

22-летний россиянин забросил шайбу на 29-й минуте и сделал счет 3:2. Романов забил первый гол за клуб, за который выступает с этого сезона.

На данный момент Романов набрал 10 (1+9) очков в 34 матчах сезона.