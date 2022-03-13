Романов в матче против «Сиэтла» забросил третью шайбу в сезоне

Защитник «Монреаля» Александр Романов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла». 22-летний россиянин забросил шайбу на 42-й минуте и сделал счет 2:3. На данный момент на счету Романова 8 (3+5) очков в 55 матчах сезона. ?a commence bien la p?riode!



Good start to the period!#GoHabsGo pic.twitter.com/h44Ppmp9oA — Canadiens Montr?al (@CanadiensMTL) March 13, 2022