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Романов улетел за борот вверх ногами после силового приема. Видео

09:15
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Российский защитник «Монреаля» Александр Романов в предсезонном матче против «Торонто» (1:4) попал на силовой прием, после которого вылетел за борт вверх ногами. Встреча прошла в Торонто. Романов отдал голевой пас.

Российский нападающий «Кленовых листьев» Илья Михеев провел на льду 18 минут и 7 секунд, но очков не набрал.

Российский нападающий Никита Гусев, у которого просмотровый контракт с «Торонто», участия в этой встрече не принимал.

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Роман Шишов все материалы автора

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