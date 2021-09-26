Романов улетел за борот вверх ногами после силового приема. Видео
09:15
Российский защитник «Монреаля» Александр Романов в предсезонном матче против «Торонто» (1:4) попал на силовой прием, после которого вылетел за борт вверх ногами. Встреча прошла в Торонто. Романов отдал голевой пас.
Российский нападающий «Кленовых листьев» Илья Михеев провел на льду 18 минут и 7 секунд, но очков не набрал.
Российский нападающий Никита Гусев, у которого просмотровый контракт с «Торонто», участия в этой встрече не принимал.
Romanov just got tossed pic.twitter.com/i5GRViy0cA— Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) September 25, 2021
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