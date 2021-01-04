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Романов тренируется в третьей паре защитников «Монреаля»

22:27
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Новичок «Монреаля» Александр Романов тренируется в третьей паре защитников. 20-летний россиянин работает в сочетании Бреттом Кулаком.

Романов был выбран «Монреалем» во втором раунде под общим 38-м номером на драфте-2018. В составе молодежной сборной России стал бронзовым призером чемпионата мира 2019 года, где был признан лучшим защитником турнира.

В межсезонье он подписал с канадским клубом контракт новичка.

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