Романов тренируется в третьей паре защитников «Монреаля»
22:27
Новичок «Монреаля» Александр Романов тренируется в третьей паре защитников. 20-летний россиянин работает в сочетании Бреттом Кулаком.
Романов был выбран «Монреалем» во втором раунде под общим 38-м номером на драфте-2018. В составе молодежной сборной России стал бронзовым призером чемпионата мира 2019 года, где был признан лучшим защитником турнира.
В межсезонье он подписал с канадским клубом контракт новичка.
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