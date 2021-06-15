Романов сыграет в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Вегаса»
04:05
Стал известен состав «Монреаля» на первый матч полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Вегаса».
В заявку «Канадиенс» попал российский защитник Александр Романов. Встреча начнется в 4:00 мск.
В текущем розыгрыше плей-офф 21-летний россиянин провел один матч и не набрал очков. В 54 играх регулярки Романов набрал 6 (1+5) очков.
La formation de ce soir.— Canadiens Montr?al (@CanadiensMTL) June 15, 2021
Tonight's lineup.#GoHabsGo | @TSN690 pic.twitter.com/yVE8QEGrLe
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей
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