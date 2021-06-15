Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Романов сыграет в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Вегаса»

04:05
Теги:

Стал известен состав «Монреаля» на первый матч полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Вегаса».

В заявку «Канадиенс» попал российский защитник Александр Романов. Встреча начнется в 4:00 мск.

В текущем розыгрыше плей-офф 21-летний россиянин провел один матч и не набрал очков. В 54 играх регулярки Романов набрал 6 (1+5) очков.

Читайте также

«Вы для меня дно. И не мужик». Бузова разрыдалась на «Матч ТВ»: поругалась с Губерниевым и обратилась к сборной России
Евро-2020: результаты матчей 14 июня
КХЛ покинул один из ярчайших легионеров в ее истории. Он много забивал, но так ничего и не выиграл
Евро-2020 — жалкая пародия на ЧМ-2018. Атмосфера вообще не огонь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей