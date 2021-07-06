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Романов сыграет против «Тампы» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли

03:05
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Стал известен состав «Монреаля» на четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы».

Защитник «Канадиенс» Александр Романов сыграет в третьем звене. 21-летний россиянин провел два матча в плей-офф и не набрал очков. В 54 играх регулярки Романов набрал 6 (1+5) очков.

«Тампа» ведет в серии против «Монреаля» (3-0). Четвертый матч состоится 6 июля и начнется в 3:00 мск. В случае победы в этой игре «Лайтнинг» выиграют Кубок Стэнли во второй раз подряд.

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Сергей Разин все материалы автора

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Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф НХЛ сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей