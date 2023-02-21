Романов спас «Айлендерс» от пропущенного гола, выбросив шайбу с линии ворот

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречаются с «Питтсбургом».

В одном из эпизодов встречи голкипер «островитян» Илья Сорокин был обыгран форвардом Джеффом Картером, а шайба медленно катилась в ворота. Защитник «Айлендерс» Александр Романов в падении выбросил шайбу с линии ворот.