Романов сможет вернуться в КХЛ, если его отправят в АХЛ

Стали известны подробности трехлетнего контракта защитника Александра Романова с «Монреалем». В течение следующих двух сезонов он сможет вернуться в КХЛ, если его отправят в АХЛ, сообщает в своем Twitter журналист Рено Валуа. Также у «Канадиенс» будет право отозвать игрока.

Романов присоединится к тренировочному лагерю «Канадиенс» во время третьей фазы возобновления сезона, но сперва пройдет обязательный семидневный карантин. В предварительном раунде Кубка Стэнли сыграть он не сможет.

Романов начал профессиональную карьеру в ЦСКА. В сезонах-2018/19 и 2019/20 он провел по 43 матча в регулярном чемпионате и по 4 игры в плей-офф. В регулярке защитник в общей сложности набрал 11 (1+10) очков.