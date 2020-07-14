Романов рассказал, что не заинтересован в варианте с Европой

Защитник Александр Романов прокомментировал подписание трехлетнего контракта с «Монреалем». Россиянин сможет сыграть только в следующем сезоне, который предположительно начнется в декабре.

— Да, я хочу быть с командой. Поддерживать ребят, находиться в коллективе, — приводит слова Романова российская версия официального сайта НХЛ. — Если я подписал контракт с «Монреалем», то должен быть там на каждой игре. Пусть даже и не на льду. Что это мне дает? Как минимум то, что по правилам я могу тренироваться с «Канадиенс». Но главное — пройти адаптацию, чтобы партнеры изучили меня, а я познакомился со всеми. Нужно влиться, чтобы в следующем сезоне, который стартует в декабре, я уже был не новичком, а человеком, вошедшим в состав.

Сразу по прилету я попадаю на недельный карантин. За это время должен сдать четыре теста на коронавирус, которые будут отрицательными. Надеюсь, успею 26 июля переехать в Торонто уже вместе с командой. Но меня ждет приличная изоляция. Мне в Монреале даже еду будут привозить. И в эту квартиру доставят велосипед, какие-то гантели и тренажеры. Я прилечу, и все это меня будет ждать. В эти семь дней вообще не выйду на улицу.

Я этот вариант с Европой не рассматриваю. Потому что надо лететь в Монреаль намного раньше, чем начнутся сборы. Там нужно обжиться. Попасть туда за две-четыре недели до начала первых тренировок.