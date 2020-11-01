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Романов произвел благоприятное впечатление на «Монреаль»

10:30
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Директор по развитию игроков «Монреаля» Роб Рэмпейдж заявил, что на него произвел очень благоприятное впечатление защитник Александр Романов.

«Его энергетика и энтузиазм просто заразительны, — цитирует Рэмпейджа The Athletic. — Он не успел долго потренироваться с нами, но все равно сказал, что ему очень понравилось. И он с нетерпением ждет возможности вернуться.

Потрясающий настрой. Он будет биться за место в составе. В одном я уверен точно: в отсутствии старания его упрекнуть будет нельзя».

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