Романов произвел благоприятное впечатление на «Монреаль»

Директор по развитию игроков «Монреаля» Роб Рэмпейдж заявил, что на него произвел очень благоприятное впечатление защитник Александр Романов.

«Его энергетика и энтузиазм просто заразительны, — цитирует Рэмпейджа The Athletic. — Он не успел долго потренироваться с нами, но все равно сказал, что ему очень понравилось. И он с нетерпением ждет возможности вернуться.

Потрясающий настрой. Он будет биться за место в составе. В одном я уверен точно: в отсутствии старания его упрекнуть будет нельзя».