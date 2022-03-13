Романов признан второй звездой матча с «Сиэтлом»

Защитник «Монреаля» Александр Романов стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (3:4 Б).

22-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка. Первой звездой признан форвард «Кракен» Янни Гурд, третья звезда — его партнер по атаке Джаред Макканн.

В текущем сезоне Романов провел 55 матчей, в которых набрал 9 (3+6) очков.