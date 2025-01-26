Романов признан первой звездой матча «Айлендерс» — «Каролина»

Защитник «Айлендерс» Александр Романов стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной».

25-летний россиянин забил гол и отметился результативной передачей в этой игре. Всего на его счету в нынешнем сезоне 12 (1+11) очков в 34 матчах.

Второй звездой встречи признан нападающий «Айлендерс» Брок Нельсон, который забросил одну шайбу. Третья звезда — голкипер «Нью-Йорк» Маркус Хегберг, отразивший 24 броска по своим воротам из 26.