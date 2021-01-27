Романов признался, что не гонится за индивидуальными призами в НХЛ
13:15
Защитник «Монреаля» Александр Романов в интервью официальному сайту НХЛ поделился мыслями о своих шансах на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона НХЛ.
«На самом деле, я не гонюсь за «Колдер Трофи». Конечно, было бы приятно выиграть этот приз. Мне даже будет приятно за Капризова, если награда достанется ему. Дай ему бог», — сказал Романов.
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов стал первым игроком команды, который смог набрать шесть очков в шести дебютных матчах за команду в НХЛ.
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