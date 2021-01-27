НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Романов признался, что не гонится за индивидуальными призами в НХЛ

13:15
Теги:

Защитник «Монреаля» Александр Романов в интервью официальному сайту НХЛ поделился мыслями о своих шансах на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона НХЛ.

«На самом деле, я не гонюсь за «Колдер Трофи». Конечно, было бы приятно выиграть этот приз. Мне даже будет приятно за Капризова, если награда достанется ему. Дай ему бог», — сказал Романов.

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов стал первым игроком команды, который смог набрать шесть очков в шести дебютных матчах за команду в НХЛ.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир