Романов признался, что не гонится за индивидуальными призами в НХЛ

Защитник «Монреаля» Александр Романов в интервью официальному сайту НХЛ поделился мыслями о своих шансах на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона НХЛ.

«На самом деле, я не гонюсь за «Колдер Трофи». Конечно, было бы приятно выиграть этот приз. Мне даже будет приятно за Капризова, если награда достанется ему. Дай ему бог», — сказал Романов.

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов стал первым игроком команды, который смог набрать шесть очков в шести дебютных матчах за команду в НХЛ.