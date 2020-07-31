Романов присоединился к «Монреалю»

Российский защитник Александр Романов отбыл необходимое время на карантине и присоединился к партнерам по «Монреалю». Теперь он имеет право тренироваться с командой, сообщает в Twitter журналист Рено Лавуа.

Alexander Romanov s'est officiellement joint au club ? Toronto!



Alexander Romanov has officially joined the team in Toronto!#GoHabsGo ? pic.twitter.com/kGZtPpzyYV — Canadiens Montr?al (@CanadiensMTL) July 31, 2020

Ожидается, что сегодня Романов даст специальную пресс-конференцию.

20-летний Романов в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/2020 принял участие в 43 матчах, записав на свой счет семь результативных передач при показателе полезности «плюс 21». В плей-офф россиянин провел четыре матча, не отметившись результативными действиями.

Романов был выбран «Монреалем» во втором раунде (38-й общий выбор) на драфте-2018.