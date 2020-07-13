Романов примет участие в тренировочном лагере «Монреаля»
13 июля 2020, 05:48
Задрафтованный «Монреалем» Александр Романов примет участие в тренировочном лагере команды, сообщается на официальном сайте клуба. Он должен пройти карантин перед его началом. Лагерь пройдет с 13 по 25 июля.
Ранее стало известно, что НХЛ не разрешит регистрировать контракты задрафтованных игроков на текущий сезон. В то же время будет позволено «сжечь» первый год соглашения. Это означает, что сезон пойдет им в зачет, но принимать в нем участие они не будут.
Матчи возобновленного сезона пройдут в Торонто и Эдмонтоне с 1 августа.
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