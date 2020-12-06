Защитник Александр Романов прибыл в расположение «Монреаля», чтобы начать подготовку к новому сезону НХЛ, сообщает TVA Sports.

20-летний россиянин был выбран канадцами под 38-м номером драфта НХЛ-2018, а в летнее межсезонье подписал контракт новичка с «Монреалем».

Последним клубом Романова был ЦСКА, в составе которого в прошлом сезоне россиянин набрал семь (0+7) очков в 43 матчах при показателе полезности «+21». Ориентировочная дата старта нового сезона НХЛ — 15 января.